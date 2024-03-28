هذا موعد إعتزال ميسي لكرة القدم وهذا مسلسله المفضل - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كان لعشاق نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي موعداً معه، حيث حل ضيفاً على الإعلامي المصري عمرو أديب عبر بودكاست Big Time الذي يعرض على منصة “شاهد” وقناة MBC TV.



وناقش اللقاء العديد من الجوانب الشخصية للنجم المحبوب والمحبوب لدى الملايين حول العالم وخاصة الشباب والأطفال.

وكشف ميسي خلال اللقاء عن حبه لجميع أنواع الموسيقى، لكنه لا يستطيع العزف على أي آلة موسيقية ولا الغناء.

وعن الموقف الذي يجعله يبكي، قال أسطورة كرة القدم الأرجنتينية: «من الصعب تحديد شيء محدد يجعلني أبكي»، كاشفاً أنه شخص حساس للغاية وذو قلب كبير.

وكشف ميسي عن الطريقة التي يقضي بها وقته مع عائلته والألعاب التي يلعبها مع أطفاله الثلاثة، وقال: "هناك دائما وقت للعائلة.. أحاول دائما قضاء وقت ممتع مع أطفالي ومع زوجتي ومع الأشياء الصغيرة". والأشياء."

وعن الأفلام التي يفضلها، قال إنه أصبح مؤخراً يشاهد بعض المسلسلات، من بينها مسلسل "لعبة العروش" الذي أعجبه كثيراً لدرجة أنه شاهده أكثر من مرة.

وتحدث ميسي خلال اللقاء عن طفولته في الأرجنتين وشبابه في برشلونة بطريقة خطفت القلوب. قال إنه عاش طفولة جميلة جدًا محاطًا بالعائلة والأصدقاء. الشيء الذي كان يحبه أكثر هو لعب كرة القدم.

وقال إنه كان محظوظا لأنه تمكن من الانتقال إلى إسبانيا في سن مبكرة. كان الانتقال إلى مدرسة جديدة وأصدقاء جدد أمرًا صعبًا، لكنه كان دائمًا يتلقى معاملة رائعة من برشلونة. وأضاف: "لقد كان شيئًا رائعًا، لذلك استمتعت به كثيرًا. لقد كانت تجربة جميلة جدا."

