شكرا لقرائتكم خبر عن إمبراطورية ميم الحلقة 18.. مروان يمنح أشقاءه إجازة لاستيقاظه متأخرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 18 من مسلسل امبراطورية ميم للنجم خالد النبوي والكاتب محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة الكثير من الأحداث، ومنها استمرار حالة الفوضى بعد إدارة مروان للمنزل، فقد استيقظ متأخرا وقرر أن يمنح أشقاءه إجازة من مدارسهم رغم أنهم لديهم حصص مهمة ، وقرر أن يستعين بسائق لتوصيل زملائه .

كانت قد شهدت الحلقات السابقة الكثير من الأحداث ومنها مفاجأة قام بها مصطفي أبو المجد أصغر أبناء مختار أبو المجد "خالد النبوي" فقد تفاعل هذا الصبي مع فتاة تتجاوز الثلاثين وتعرف عليها ويوهمها أن عمره 30 عاما ، ويستدعيها للمنزل ولكنها حينما تأتي تقابل والده في مشهد كوميدي .

كما شهدت الحلقة صدمة أصابت " مديحة " نشوي مصطفي " بعدما شاهدت مايا وهي تأتي بصديق لها إلي المنزل، وتنهرها عما فعلته وتشعر بالندم علي انتخابها لمروان ، كما استمرت حالة من الفوضي والتسيب وعدم الانضباط ومنها استضافة مايا لزميل لها في المنزل دون استئذان شقيقها الذي تولي ادارة المنزل أو حتي والدها، وكانت قد شهدت الحلقات السابقة الكثير من الأحداث ومنهااعتذر أولاد مختار أبو المجد لوالدهم عن أي إساءة صدرت منهم ، وأنهم لم يمنحوا صوتهم لوالدهم ولكن منحوه لشقيقهم مروان، الذي يضع قوانين جديدة.

كما أصيب مختار أبو المجد حالة ذهول، وجلس مع شقيقته مديحة ( نشوي مصطفي ) والتي أكدت له أنه لم يقم بدعاية كافية، وطلبت منه أن يبارك لابنه مروان .

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة بطولة خالد النبوي على قناة DMC ، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

تدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى حول مختار أبو المجد، الذى يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الانسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

مسلسل إمبراطورية ميم بجوار خالد النبوى في البطولة كل من: حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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