شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 3.. عناصر إرهابية تستهدف دياب وقوته عند معبر السلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 3 من مسلسل مليحة مطاردة بعض العناصر الإرهابية لقوات حرس الحدود عند معبر السلوم، ومحاولة تصدي القوات لها، بقيادة أدهم (دياب)، وذلك بعد محاولة أحد تلك العناصر تفجير الأتوبيس الذي كان يقل مليحة (سيرين خاص)، وأسرتها.

وكانت بدأت أحداث مسلسل مليحة الحلقة 3 من حيث انتهت سابقتها، باكتشاف أدهم (دياب)، أحد العناصر الإرهابية بجانب الأتوبيس المتواجد به جد مليحة (أنور خليل)، ومحاولته مساعدة الجد وإنقاذه، وفى تلك الأثناء يحدث يضغط الإرهابى الزر، وينفجر الأتوبيس.

أبطال مسلسل مليحة

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

مواعيد عرض مسلسل مليحة

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



دياب من مسلسل مليحة