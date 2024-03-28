شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فراولة الحلقة 3.. نيللى كريم تحاول إقناع العملاء لشراء منتجات الطاقة الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل فراولة، والذى يُعرض على قناة dmc، بدء فراولة (نيللي كريم) ترويج منتجات الشركة الصينية على العملاء، وبدأت بصديقها علا رشدي حيث حاولت إقناعها لشراء منتجات ومساعدتها في نشر المنتجات بين صديقاتها لشرائها أيضا.

وحاولت فراولة إقناع منصورة (لبنى ونس) لشراء منتجات الطاقة الحيوية للشركة الصينية بطريقة التسويق الجديدة التي تعلمتها من المدير الصيني، كما روجت للمنتجات بين أعضاء شركتها القديمة.

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

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