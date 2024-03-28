شكرا لقرائتكم خبر عن إمبراطورية ميم الحلقة 18.. نشوى مصطفى تكشف أسباب منح صوتها لمروان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 18 من مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي والكاتب محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة الكثير من الأحداث، ومن ضمن أهم مشاهد تلك الحلقة مشهد جمع نشوى مصطفي ومحمود حافظ في سيارته، ليسألها الأخير عن أسباب منح صوتها لمروان واستبعاد شقيقها، فتكشف نشوى مصطفي أسباب انتخابها لمروان مؤكدة على أنها تشعر أنه مثل ابنها الذي لم تلده وأنها لم ترغب في كسر نفسه.

شهدت الحلقة أيضا مناقشة دارت بين مختار أبو المجد " خالد النبوي " ومديحة أبو المجد شقيقته " نشوى مصطفى"، التي تؤكد لشقيقها أن هذه الحالة من الفوضي والتسيب التي حدثت في المنزل بعد فوز مروان سيكون لها تأثير سلبي على الأولاد ، ولكن شقيقها مختار أبو المجد يؤكد لها أن التجربة والخطأ كفيلة بتعليم أولاده الصح والخطأ، وأنه ملتزم بما آلت إليه الانتخابات.

كانت قد بدأت الحلقة باستمرار حالة الفوضي بعد ادارة مروان للمنزل، فقد استيقظ متأخرا وقرر أن يمنح أشقاءه إجازة من مدارسهم رغم أنهم لديهم حصص مهمة ، وقرر أن يستعين بسائق لتوصيل زملائه .

كانت قد انتهت الحلقة السابقة بمشهد الانتخابات على ادارة المنزل، وفاز نور النبوي ( مروان أبو المجد ) على والده مختار أبو المجد ( خالد النبوي ) بنسبة 9 أصوات مقابل صوت واحد لخالد النبوي، وكانت قد شهدت الحلقة أيضا في مشهد رومانسي اعترافات بين مروان أبو المجد ( نور النبوي ) ومادي ( مايان السيد ) وتعترف الاخيرة بتعنيف أسرتها لها وحبسهم لها وتعذيبها وهذا ما دفعها للانتحار والاكتئاب، كما يعترف مروان لمادي بان وفاة امه كان تأثيرها عليه كبير جدا .

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يعرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة بطولة خالد النبوي على قناة DMC ، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

تدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى حول مختار أبو المجد، الذى يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الانسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

مسلسل إمبراطورية ميم بجوار خالد النبوى في البطولة كل من: حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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