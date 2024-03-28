شكرا لقرائتكم خبر عن آيتن عامر: "كنت أخاف أقول لأ لأى عمل لكن عشم مات وأخدت عزاه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة آيتن عامر، إنها كانت تقبل المشاركة في أعمال فنية لا ترضى عنها بنسبة 70%، لكنها لم تعد تفعل هذا الأمر.

وأضافت "عامر"، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "دلوقتي مبقتش أعمل كده، دلوقتي تعلمت كيف أقول لا، وهذه كانت من أهم نصائح وفاء عامر لي، دائما كانت تقول لي من يقولون لا أقوى وينجحون أكثر وأسرع".

وتابعت الفنانة، أنها كانت تخاف من رفض الأعمال المعروضة عليها في الماضي، وهو ما أصبحت تواجهه الآن، إذ أصبحت أكثر قدرة على رفض الأعمال التي لا تلقى قبولا لديها: "كنت أخاف قول لا، وكنت أتأثر بالعشم، فكان هناك من يقولون لي نحن في حاجة إليك للمشاركة في أعمالنا الفنية، وكنت أوافق على المشاركة حتى لو لم أكن مقتنعة بالفيلم، لكن عشم مات وأخدت عزاه وبقيت أقول لا لأني حرمت".