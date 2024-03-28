شكرا لقرائتكم خبر عن إمبراطورية ميم الحلقة 18.. حلا شيحة تتمسك بموقفها بعدم بيع بيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 18 من مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي والكاتب محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة الكثير من الأحداث، ومنها تمسك حلا شيحة بموقفها من بيع منزلها، فقد رفضت كل العروض والإغراءات وتتناقش مع محاميها ( عمر زهران ) في فكرة الرضوخ في النهاية للبيع، لكنها تؤكد له أنها ما زالت على موقفها من عدم البيع ، ويتناقشان في أمور تخصها وتخص عملها معه بعد تخرجها في مجال المحاماة .

كانت قد شهدت الحلقة 18 الكثير من الأحداث منها مشهد جمع نشوى مصطفى ومحمود حافظ في سيارته، ليسألها الأخير عن أسباب منح صوتها لمروان واستبعاد شقيقها ، فتكشف نشوى مصطفى أسباب انتخابها لمروان، مؤكدة على أنها تشعر أنه مثل ابنها الذي لم تلده وأنها لم ترغب في كسر نفسه .

شهدت الحلقة أيضا مناقشة دارت بين مختار أبو المجد " خالد النبوي " ومديحة أبو المجد شقيقته " نشوى مصطفي "، التي تؤكد لشقيقها أن هذه الحالة من الفوضي والتسيب التي حدثت في المنزل بعد فوز مروان سيكون لها تأثير سلبي على الأولاد ، ولكن شقيقها مختار أبو المجد يؤكد لها أن التجربة والخطأ كفيلة بتعليم أولاده الصح والخطأ، وأنه ملتزم بما آلت إليه الانتخابات.

كانت قد انتهت الحلقة السابقة بمشهد الانتخابات على ادارة المنزل، وفاز نور النبوي ( مروان أبو المجد ) على والده مختار أبو المجد ( خالد النبوي ) بنسبة 9 أصوات مقابل صوت واحد لخالد النبوي.

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة بطولة خالد النبوي على قناة DMC ، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

تدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى حول مختار أبو المجد، الذى يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الانسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسئولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

مسلسل إمبراطورية ميم بجوار خالد النبوى في البطولة كل من: حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



