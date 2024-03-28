شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 3 يسلط الضوء على قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت الحلقة 3 من مسلسل مليحة الضوء على قرار 181 لسنة 1947، الصادر عن الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين دولة كبيرة لليهود ودولة صغيرة للعرب، حسب رواية الجد (سامى مغاورى)، الذى قال إن القرار كان بداية النكبة وأخذوا يافا وحيفا، وأحياء من القدس، وصفد، ودير ياسين التي قتلوا فيها أكثر من 300 شخص معظمهم من الصغار.

وفي 1948 يوم إعلان بريطانيا نهاية الانتداب البريطاني على فلسطين، أعلنت إسرائيل استيلائهم على الأرض وقيام دولتهم، وحاول العرب نجدتهم ولكن هزموا، وبعد الهزيمة سيطرت إسرائيل على 78 % من أرض فلسطين، بعد ما كان لهم 6% فقط.

وتابع أنه بالمذابح أجبروا 80 % من الفلسطينيين على الهجرة، خرجوا من بيوتهم ولا يوجد معهم غير وثائق شخصية ومفاتيح، وتوزعوا على بلاد غير بلادهم، وأصبحوا يدعون لاجئين.

أبطال مسلسل مليحة

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

مواعيد عرض مسلسل مليحة

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.