شكرا لقرائتكم خبر عن امبراطورية ميم الحلقة 18.. مروان يسمح لمايا بتربية كلب فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 18 من مسلسل امبراطورية ميم للنجم خالد النبوي والكاتب محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة الكثير من الأحداث، ومنها أن مروان يسمح لمايا بتربية كلب في المنزل، ولكن مختار أبو المجد يصاب بفوبيا من وجوده، فهو لا يخشي الحيوانات ويعتبرهم وحش يعيش معهم في المنزل، ويحاول مروان ومايا اقناعه بأن ( زكي ) وهو الكلب الذي تربيه نايا أليف وجميل.

كانت قد شهدت الحلقة تمسك حلا شيحة بموقفها من بيع منزلها، فقد رفضت كل العروض والإغراءات وتتناقش مع محاميها ( عمر زهران ) في فكرة الرضوخ في النهاية للبيع لكنها تؤكد له أنها ما زالت علي موقفها من عدم البيع، ويتناقشا في أمور تخصها وتخص عملها معه بعد تخرجها في مجال المحاماة.

وشهدت الحلقة أيضا مناقشة دارت بين مختار أبو المجد " خالد النبوي " ومديحة أبو المجد شقيقته " نشوي مصطفي "، التي تؤكد لشقيقها أن هذه الحالة من الفوضي والتسيب التي حدثت في المنزل بعد فوز مروان سيكون لها تأثير سلبي علي الأولاد ، ولكن شقيقها مختار أبو المجد يؤكد لها أن التجربة والخطأ كفيلة بتعليم أولاده الصح والخطأ، وأنه ملتزم بما آلت إليه الانتخابات.

كانت قد بدأت الحلقة باستمرار حالة الفوضي بعد ادارة مروان للمنزل، فقد استيقظ متأخرا وقرر أن يمنح أشقائه أجازة من مدارسهم رغم أنهم لديهم حصص مهمة ، وقرر أن يستعين بسائق لتوصيل زملائه.

كما شهدت الحلقة صدمة أصابت " مديحة " نشوي مصطفي " بعدما شاهدت مايا وهي تأتي بصديق لها إلي المنزل، وتنهرها عما فعلته وتشعر بالندم علي انتخابها لمروان ، كما استمرت حالة من الفوضي والتسيب وعدم الانضباط ومنها استضافة مايا لزميل لها في المنزل دون استئذان شقيقها الذي تولي ادارة المنزل أو حتي والدها، وكانت قد شهدت الحلقات السابقة الكثير من الأحداث ومنهااعتذر أولاد مختار أبو المجد لوالدهم عن أي إساءة صدرت منهم ، وأنهم لم يمنحوا صوتهم لوالدهم ولكن منحوه لشقيقهم مروان، الذي يضع قوانين جديدة ويسيطر هو علي ادارة المنزل بحكم فوزه في الانتخابات ويجتمع بأفراد اسرته ويبلغهم بالقوانين الجديدة .

كما أصيب مختار أبو المجد حالة ذهول، وجلس مع شقيقته مديحة ( نشوي مصطفي ) والتي أكدت له أنه لم يقم بدعاية كافية، وطلبت منه أن يبارك لابنه مروان .

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة بطولة خالد النبوي على قناة DMC ، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

تدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى حول مختار أبو المجد، الذى يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الانسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

مسلسل إمبراطورية ميم بجوار خالد النبوى في البطولة كل من: حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.







