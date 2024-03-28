شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 3.. نجاح دياب في إنقاذ أنور خليل قبل انفجار الأتوبيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل مليحة الحلقة 3 من حيث انتهت سابقتها، باكتشاف أدهم (دياب)، أحد العناصر الإرهابية بجانب الأتوبيس المتواجد به جد مليحة (أنور خليل)، ومحاولته مساعدة الجد وإنقاذه، وفى تلك الأثناء يحدث يضغط الإرهابى الزر، وينفجر الأتوبيس.

وكانت الحلقة الـ 2 من مسلسل مليحة شهدت العديد من الأحداث، منها تعرض مكان تواجد مليحة (سيرين خاص)، وأسرتها لانفجار ولعصابات مسلحة، ومقتل والدها ووالدتها، وإصابة جدها، وقرارها بالسفر هي وجدتها وجدتها إلى مصر.

أبطال مسلسل مليحة

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

مواعيد عرض مسلسل مليحة

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



دياب وأنور خليل من مسلسل مليحة الحلقة 3