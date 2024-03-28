شكرا لقرائتكم خبر عن صيد العقارب الحلقة 18.. حسن ضرغام يهدد إسماعيل الغول بعد تعرض ابنته لحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث يعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 18 بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، تعرض "عايدة" غادة عبد الرازق، لحادث سيارة بفعل فاعل لعدم وجود فرامل بها.

وأخبر "مصطفى" محمد علي رزق والده "حسن ضرغام" بما حدث لـ "عايدة" لينفعل ويتصل بـ "إسماعيل الغول" ويقوم بتهديد إذا حدث شيئاً لـ "عايدة" سيقتلهم جميعا.

وشهدت أحداث الحلقة 17 من مسلسل صيد العقارب، قيام "عايدة" غادة عبد الرازق بخطف السكرتيرة "دينا" والتى اعترفت لها بأن من قام بتحريضها على سرقة أوراق شحنة أوكرانيا هو "شوقي" عماد صفوت.

وطلبت من "ريمون" والرجال البحث عن المخدرات فى مكان شركة "على" محمود عبد المغني، التى لم يعلم بها والده، ولكنهم لم يجدوا أثرا لأي شىء، كما أحضر لها "سامح" مايكات تقوم بتركيبها فى شركة الغول لبدء التصنت عليهم.

وتقابل "شريف" محمد نجاتي مع "عايدة" غادة عبد الرازق، وسألته عن بعض الأشياء التى تخصه مثل عمله وأهله وعدم زواجه.

كما أخبرها بأنه سيعطيها معلومة مهمة حيث ساعد عائلة الغول فى ايصال شائعة أن "سامح الغول" أحمد ماجد، سافر للخارج عن طريق سمسار هجرة غير شرعية.

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