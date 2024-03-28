شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 3.. دياب ينجح في التصدي لسيارة مفخخة قبل انفجارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت معركة قتالية بين أدهم (دياب)، وقوات حرس الحدود، وبعض العناصر الإرهابية، خلال أحداث مسلسل مليحة الحلقة 3، ويخبر أحد القوات أدهم أن هناك سيارة محملة بمواد متفجرة تأتى نحوهم، ليطمئنهم أدهم، ويذهب بسيارة أخرى باتجاهها ويقوم بإصابة السائق وقتله، ثم الخروج من السيارة سريعا قبل أن تنفجر الأخرى لحماية قواته، وتبدأ العناصر الإرهابية الدخول في السرب الخاصة بهم.

وكانت بدأت أحداث مسلسل مليحة الحلقة 3 من حيث انتهت سابقتها، باكتشاف أدهم (دياب)، أحد العناصر الإرهابية بجانب الأتوبيس المتواجد به جد مليحة (أنور خليل)، ومحاولته مساعدة الجد وإنقاذه، وفى تلك الأثناء يحدث يضغط الإرهابى الزر، وينفجر الأتوبيس.

أبطال مسلسل مليحة

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

مواعيد عرض مسلسل مليحة

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



انفجارات في الحلقة 3 من مسلسل مليحة