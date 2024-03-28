شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فراولة الحلقة 3.. انتشار التسويق الشجري الإلكتروني لشركة "يانج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل فراولة، والذى يُعرض على قناة dmc ومنصة WATCH IT، ترويج العملاء الجدد بشركة العميل الصيني "يانج" لمنتجات الطاقة الحيوية، ووصول العملاء إلى أكبر عدد ممكن من خلال شجرة التسويق الشجري الإلكتروني.

وتقدم أعضاء شركة جندي باستقالتهم إليه من أجل العمل لدى شركة فراولة في التسويق، وتوسعت الشركة في عملائها بسبب مهارة فراولة في التسويق الشجري.

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

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