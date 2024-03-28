شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 18.. أحمد مكى يكسر ماسورة المياه فى الدوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الكبير أوى 8، بوصول المدرس مدحت إلى دوار الكبير وقابل الكبير وأبلغه أنه يبحث عن العترة لأنه سرق جهاز اللاب توب منه ويريد استرجاعه، وأنكر العترة أنه سرق منه اللاب توب.

وحاولت فروحة - دنيا سامى التغزل والتقرب من جونى لأنها معجبه به، وكان جونى يتحدث فى الموبايل مع الكبير وأبلغه أن المشروع الذى يريد الدخول فيه لتساعده فروحة فى الكلام ويتعجب من أسلوبها وطريقتها.

كما وجد الكبير العترة يحفر فى حديقة الدوار لإخفاء الجهاز الذى سرقة من المدرس، ويأخد الكبير الفأس ليكسر مأسور المياه.

ويعرض مسلسل الكبير أوى 8 على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل الكبير أوى 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.



