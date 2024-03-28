شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 3 .. سيرين خاص تعتذر لـ دياب على طريقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 3 من مسلسل مليحة العديد من الأحداث التصاعدية، حيث دخول أدهم (دياب)، إلى المستشفى بعد إصابته أثناء التصدى للعناصر الإرهابية على حدود معبر السلوم، وفى نفس الوقت يوجد جد مليحة داخل المستشفى بعد إصابته من الانفجار الذي حدث.

وتقوم مليحة (سيرين خاص) بالذهاب إلى أدهم في غرفته، والاعتذار منه على أسلوبها عند المعبر وتعصبها، بسبب الإجراءات، ويتقبل أدهم اعتذارها، ولكن تتعصب مليحة مجددا عشان يناديها بلقب الدكتورة وتظن أنه يسخر منها.

وكانت الحلقة 3 من مسلسل مليحة شهدت معركة قتالية بين أدهم (دياب)، وقوات حرس الحدود وبعض العناصر الإرهابية، وتصدت لها القوات ولكن يخبر أحد القوات أدهم أن هناك سيارة محملة بمواد متفجرة تأتى نحوهم، ليطمئنهم أدهم، ويذهب بسيارة أخرى باتجاهها ويقوم بإصابة السائق وقتله، ثم الخروج من السيارة سريعا قبل أن تنفجر الأخرى لحماية قواته، ويبدأ العناصر الإرهابية الدخول في السرب الخاصة بهم.

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاص، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



سيرين خاص من الحلقة 3



دياب ومليحة