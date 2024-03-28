شكرا لقرائتكم خبر عن صيد العقارب الحلقة 18.. عايدة تستغل حب حسام لـ عيشة لتحمسه للعثور على سامح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 18 بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثاً مختلفة، حيث قابل "إسماعيل الغول" رياض الخولى، "حسان" عبد الرحيم حسن، تاجر المخدرات، وأخبره بأن ابنه "سامح" سافر للخارج.

وتحدث "حسان" مع "إسماعيل" بأنه لم يكن هذا اتفاقه معه، وإذا كان "سامح" سافر، فوالده موجود، ليرد عليه "إسماعيل" ويخبره بأنه بالطبع موجود لحين حل هذه المشكلة، وأكد له أن الموردين للشحنة من أوكرانيا، موجودون أيضا هان في مصر.

وذهب الضابط "حسام" كريم محجوب لزيارة "عايدة" غادة عبد الرازق، وأخبرها بأن الفرامل مقطوعة بفعل فاعل، وأخبرته بأن لديها شك في "متولى" جمال يوسف وابنه "سيد" عزوز عادل.

واستغلت "عايدة" نظرات حب وإعجاب "حسام" بشقيقتها "عيشة" ميار الغيطي، لثأرها من "سامح" لكى يعاونها على البحث عليه، وأخبرته بأن "سامح" خدع "عيشة" في علاقة غير مشروعة، ولذلك هي ثأرها أصبح كبيرا، لينفعل "حسام" ويخبرها بأنه سيعثر على "سامح" سواء كان داخل مصر أو خارجها.

وشهدت الحلقة 18 من مسلسل صيد العقارب تعرض "عايدة" غادة عبد الرازق، لحادث سيارة بفعل فاعل لعدم وجود فرامل به.

وأخبر "مصطفى" محمد علي رزق والده "حسن ضرغام" بما حدث لـ"عايدة" لينفعل ويتصل بـ"إسماعيل الغول" ويقوم بتهديد إذا حدث شيئاً لـ "عايدة" سيقتلهم جميعا.

طلب "حسن ضرغام" أحمد ماهر، من ابنه "مصطفى" محمد على رزق، أن يصطحبه للمستشفى للاطمئنان على "عايدة" غادة عبد الرازق.

وخرجت "عايدة" من المستشفى وأخبرت والدها بأنه ليس هناك داعٍ لزيارتها، وقامت باحتضانه وأخبرته بأنها ابنة "حسان ضرغام" ولا يمكن كسرها.

عنف "إسماعيل الغول" رياض الخولي، زوجته "سميحة" سيمون" بعدما قامت بتدبير حادث "عايدة" غادة عبد الرازق.

وأخبرها "إسماعيل" بأن ما فعلته هو تسرع منها، خاصة بعدعلمهعم بسفر "سامح" أحمد ماجد، كما أخبرها بأن هناك استفادة مما فعلته حيث علم "إسماعيل" بأن "حسان ضرغام" يتكلم وليس فاقد الصوت كما ادعى.

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