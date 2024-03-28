شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الرفاعى الحلقة 18.. ياسين يربط الأحداث ببعضها ويستنتج أن فاروق من قتل عمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة والذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، حيث تخبر جمالات "رحاب الجمل" ياسين "أمير كرارة" بأن فاروق اصطحب سيدة اسمها ناهد "عايدة رياض" إلى المنزل على أنها قريبته، ليبدأ ياسين في استنتاجات وربط الخطوط ببعضها.

يتحدث ياسين مع سعيد "محمد لطفى" ويخبره بأنه ربط ما حدث بأن ناهد والدة فاروق كانت تعرف كل شيء وخططت لكل شيء بمشاركة ابنها، ويستنتج ياسين أن فاروق هو الذى قتل عمه عبد الحميد "سيد رجب"، بعدما اكتشف أن الأخير يحاول التخلص منه، واتفق مع والدته ناهد بأن تتصل به للذهاب إلى مكان عبد الحميد حتى يتورط فى القضية.

وشهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل بيت الرفاعى نقل داليا - دنيا المصرى إلى المستشفى بعد تعرضها لنزيف، وتخبر الطبيبة المعالجة فاروق بأنها تعرضت للإجهاض وسط صدمة كبيرة من فاروق الذى لا يصدق ما حدث ويبكى بالدموع، فيما تتهم ناهد - عايدة رياض، جمالات ورقية بأنهما السبب وأنهما وضعا شيئاً ما لها في الأكل أو الشراب لإجهاضها.

ياسين يجتمع مع أختيه جمالات ورقية في منزل واحد وسط سعادة كبيرة من جمالات، إلا أن رقية ما زالت متوترة ولا تصدق ما حدث، وفى نفس الوقت يشكر ياسين سامية "ميرنا جميل" على مساعدتها له ووقوفها بجانبه طوال الوقت، وأنها السبب في اجتماعه بأخوته، بينما تلمح جمالات إلى ياسين بأن يرتبط بسامية.

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل الساعة 7 مساء.