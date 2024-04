شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الرفاعى الحلقة 18.. فاروق يتأكد من هروب رقية وجمالات بعد إجهاض زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة والذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، بتلقى فاروق "أحمد رزق" خبر اختفاء زوجته رقية "ملك قورة" وأختها جمالات "رحاب الجمل"، ويتأكد بأنهما هربا بعد التسبب في اجهاض زوجته داليا "دنيا المصرى".

ياسين يجتمع مع أختيه جمالات ورقية في منزل واحد وسط سعادة كبيرة من جمالات، إلا أن رقية ما زالت متوترة ولا تصدق ما حدث، وفى نفس الوقت يشكر ياسين سامية "ميرنا جميل" على مساعدتها له ووقوفها بجانبه طوال الوقت، وأنها السبب في اجتماعه بأخوته، بينما تلمح جمالات إلى ياسين بأن يرتبط بسامية.

وبدأت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل بيت الرفاعى باصطحاب ياسين – أمير كرارة أختيه جمالات ورقية معه والهروب بهم من منزل الرفاعى لإبعادهم عن فاروق، وحتى تكونا بجانبه.

وفى نفس الوقت يتم نقل داليا إلى المستشفى بعد تعرضها لنزيف، وتخبر الطبيبة المعالجة فاروق بأنها تعرضت للإجهاض وسط صدمة كبيرة من فاروق الذى لا يصدق ما حدث ويبكى بالدموع، فيما تتهم ناهد - عايدة رياض، جمالات ورقية بأنهما السبب وأنهما وضعا شيئاً ما لها في الأكل أو الشراب لإجهاضها.

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.