شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ ياسين التهامى يبدأ حفله بالأوبرا تحت شعار كامل العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل الشيخ ياسين التهامي فقرته الإنشادية بحفله بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا، رافعا شعار كامل العدد، حيث امتلأ المسرح.

استمرارا لفعاليات الثقافة المصرية خلال الشهر المعظم تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا ضمن برنامجها الرمضانى، يتضمن البرنامج مجموعة من اشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية.

وأبدى الشيخ ياسين التهامى سعادته للمشاركة فى ليالى الأوبرا الرمضانية مؤكدا ان الانشاد الدينى فى الفترة الأخيرة اصبح له مريديه وعشاقه.



حفل الشيخ ياسين التهامي



الشيخ ياسين التهامي



جمهور الشيخ ياسين التهامي



الشيخ ياسين التهامي بالاوبرا



الشيخ ياسين التهامي



الشيخ ياسين التهامي