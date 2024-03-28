شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل محارب الحلقة 18.. المحامى حسام الجيوشى يخطط للانتقام من نرمين الفقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل "محارب" الذي يعرض على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً، ضمن مسلسلات رمضان 2024، مواجهة بين منال وإبراهيم شقيقا عزيز محارب، بسبب توريط إبراهيم شقيقه في قضية مقتل العزازي زورًا.

وترغب مي (منة فضالي) في ترك منزل زوجها حسام (أحمد زاهر) بسبب عدم اعترافها له بما يحدث لهما من تهديدات، ورفض تركها المنزل وغادر هو المنزل.

وتواصل الغفير مع حسام حول ما حدث له مع محارب ورغبته في قتله، بينما نجح محارب (حسن الرداد) في الوصول إلى منزل مصدي (محمود الليثي) وسلوى عثمان، وتحدث الرداد مع الليثي حول قضية إبراهيم وتواجده في قضبة الأمن.

ويعلم المحامي حسام الجيوشي (أحمد زاهر) بنية نرمين الفقي بالغدر به وإبعاده عن طريقها تماما، ليخطط حسام بالانتقام منها قبل تنفيذ مخططها.

يعرض مسلسل محارب بطولة حسن الرداد على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً والإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 عصرًا، ويعرض على CBC دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

ويشارك فى بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

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