شكرا لقرائتكم خبر عن صيد العقارب الحلقة 18.. مواجهة سيمون بتهمة التحريض على قتل غادة عبد الرازق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 18 بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثاً مختلفة، حيث ذهب الضابط "حسام" كريم محجوب، إلى منزل "إسماعيل الغول" وواجهه هو وزوجته "سميحة" سيمون، بأن "متولى" اعترف بأن "سميحة" هي من اتفقت معه لقتل "عايدة" غادة عبد الرازق، وهى من أعطت له المال.

وأنكرت "سميحة" ما وجه لها من اتهام، وأثنى على ذلك زوجها "إسماعيل الغول"، وأخبرها بأن ليس هناك أي لديل أو إثبات لهذا الحديث، ليغادر الضابط "حسام" ويخبره بأنه سيعيد ابنهم "سامح" أحمد ماجد من سفره بالخارج.



وشهدت الحلقة 18 من مسلسل صيد العقارب تعرض "عايدة" غادة عبد الرازق، لحادث سيارة بفعل فاعل لعدم وجود فرامل به.وأخبر "مصطفى" محمد علي رزق والده "حسن ضرغام" بما حدث لـ"عايدة" لينفعل ويتصل بـ"إسماعيل الغول" ويقوم بتهديد إذا حدث شيئاً لـ "عايدة" سيقتلهم جميعا.

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