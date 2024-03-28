شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أمير: استغرقنا شهرين لتنفيذ تتر مليحة والرموز أظهرت حجم المعاناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الباحث التاريخى محمد أمير المراجع التاريخية للملابس والرموز التاريخية في كليب "أصحاب الأرض"، وكواليس العمل على الكليب، فهو تتر البداية لمسلسل مليحة، الذى يعرض خلال الوقت الحالى فى دراما رمضان 2024.

وقال لـ"الخليج 365" إن بداية الفكرة كانت مع المخرج عادل رضوان، فكانوا يحبون من البداية تقديم محتوى خاصا لدعم القضية الفلسطينية، وتقديم ذلك من خلال رموز وليس رسائل مباشرة، حتى لا يتم حذفها من خلال الخوارزميات.

وتابع: "بعد مقابلتى لكرو العمل، تواصلنا إننا نقدم إن المقاومة ما زالت مستمرة وأن مصر لم تنس القضية"، مشيرا إلى أن الكتب التي قرأها كانت هي مصدر الديكور الخاص بالكليب، وأن تنفيذه استغرق نحو شهرين، والتصوير استغرق أسبوع كامل.

كما ذكر: "فكرتي في البداية كانت إننا بدل ما هنلعبها رموز مش رسايل مباشرة، تكون من خلال لوحات تعبر عن حجم المعاناة، ولكننا استقرينا في النهاية على تنفيذ 3 كادرات معبرين عن القضية الفلسطينية".

كما أوضح أن الكادر الأول كان لوحة السيدة العذراء، وهي الأيقونة الاشهر لهروب السيدة العذراء من الملاحقين ومن مذابح الأطفال لإرضاع طفلها بعيدا عن العيون، ووقع الاختيار على أول تصوير تاريخى للحدث ده، من سراديب الموت فى روما جدارية ترجع لسنة 230 ميلادى.

واستكمل حديثه: "الكادر الثانى بتأثر فيا أنا شخصيا، وهى لوحة الصلاة الأخيرة لجيروم 1883، وفكرة انتظار لحظة الموت، وكمان المسيحية طالعة من أرض فلسطين، وفكرة إن الفلسطينيين يكونوا مستنيين لحظة القصف والموت فالربط هنا مهم، والكادر الثالث بيمثل هجرة الفلسطينيين إلى خيم النازحين".

وأوضح أن "الفكرة في رمزية الـ3 كادرات دول، إن كل كادر فيهم بيصور مشهد مرسوم بمواقف مختلفة لكن شبيهة بنفس الموقف اللي بيتعرضله اخواتنا كل يوم هناك، الست اللي حاضنة ابنها ومستخبية، والمجموعة اللي مستنيين القصف والضرب وبيقروا قرآن وواحد بيقف يرابط بينهم، وأخيرا رحلة النزوح والتهجير في الصحراء"، لافتا إلى أنهم حاولوا بأقصى جهد توصيل رسالة أننا لا ننسى القضية الفلسطينية.

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.



أماكن تصوير كليب أصحاب الأرض



ديكور كليب أصحاب الأرص



كواليس أصحاب الأرض