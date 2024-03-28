شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 18 .. دنيا المصرى تتعرض للإجهاض وصدمة أحمد رزق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة والذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، باصطحاب ياسين – أمير كرارة أختيه جمالات "رحاب الجمل" ورقية "ملك قورة" معه والهروب بهم من منزل الرفاعى لإبعادهم عن فاروق - أحمد رزق، وتحكمهم فيه وحتى تكونا بجانبه.

وفى نفس الوقت يتم نقل داليا - دنيا المصرى إلى المستشفى بعد تعرضها لنزيف، وتخبر الطبيبة المعالجة فاروق بأنها تعرضت للإجهاض وسط صدمة كبيرة من فاروق الذى لا يصدق ما حدث ويبكى بالدموع، فيما تتهم ناهد - عايدة رياض، جمالات ورقية بأنهما السبب وأنهما وضعا شيئاً ما لها في الأكل أو الشراب لإجهاضها.

وكانت الحلقة السابعة عشر من مسلسل بيت الرفاعى كشفت عن مفاجأة جديدة ألا وهى تورط فاروق – أحمد رزق، فى محاولة قتل عمه عبد الحميد – سيد رجب، حيث يلتقى فاروق مع جمال وابنه عماد وهما الذى طلب عبد الحميد منهما التخلص من فاروق.

وأظهر المشهد أن جمال وابنه عماد أبلغا فاروق بطلب عمه عبد الحميد منهما قتله والتخلص منه، وأن عماد هو من طلب عبد الحميد مقابلته في العمارة التي تم محاولة قتله فيها، واتهام ياسين بمحاولة قتل عمه بعد الكمين الذى تم نصبه له، ومكالمة عايدة بأن يقابلها في هذه العمارة، ويسمح فاروق لجمال وابنه عماد بالحفر فى أى وقت وأنهم إذا وجدوا آثارا حلال عليهم.

وخلال الحلقة أصيب ياسين بالإحباط بعد وفاة عمه عبد الحميد – سيد رحب – وتعقد أموره في الوصول إلى براءته وبدأ يقتنع أن لا مفر له سوى السفر ولكن سامية – ميرنا جميل - تلح عليه بأن يستمر في البلد، وبدورها استطاعت سامية، الوصول إلى جمالات تجعلها تتحدث إلى ياسين، وبعد ذلك تطلب جمالات من فاروق اصطحاب أختها رقية معها إلى المقابر وأنها جهزت كحك ويأكل منه فاروق ووزوجته داليا، ويبدو أن هذا الحكك به شىء ما، لأن داليا تعرضت لنزيف وكأنها أجهضت جنينها.