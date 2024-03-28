شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 18.. نور النبوى يفشل فى أول اختبار له كقائد للبيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد نجاحه في الانتخابات التي خاضها أمام والده بأغلبية ساحقة بأصوات إخوته، يفشل نور النبوي في أول اختبار له كقائد للبيت، حيث تسبب في تأخر إخوته على موعد باص المدرسة، وتفويتهم لليوم الدراسي، وهذا ضمن أحداث الحلقة 18 من المسلسل الاجتماعي الكوميدي إمبراطورية ميم، الذي يُعرض على قنوات دي إم سي بالتوازي مع منصة Watch It.

يبدو أن مروان أبو المجد (نور النبوي) قد أساء فهمه للقيادة، فقد سعى إلى السلطة لكي يستغلها في الحصول على مكاسب شخصية دون الاهتمام بمسئولياته، حيث قضى سهرة طويلة في ملهى ليلى، مما أدى إلى تأخره في النوم وتفويته موعد إيقاظ إخوته.

أدى سلوك مروان إلى هز ثقة إخوته في قدرته على قيادة البيت، وأصبحوا يشككون في صلاحيته لهذا المنصب، ليضع مروان بذلك نفسه في اختبار صعب، حيث عليه استعادة ثقة إخوته وإثبات قدرته على تحمل المسئولية، فهل سيحاول مروان تغيير سلوكه ووضع مصلحة إخوته قبل مصلحته الشخصية، أم أنه سيضطر إلى التنازل عن منصب القيادة لصاحبه الأصلي والده مختار أبو المجد (خالد النبوي)؟

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته، والمسلسل بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين ، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

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نور النبوي



إمبراطورية ميم



نور النبوي