شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 18.. خالد الصاوى يذهب لريهام حجاج ويعترف لها أنه أبوها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث المثيرة، حيث ذهب فؤاد - خالد الصاوي، إلى ابنته صدفة - ريهام حجاج، في بيتها، واعترف أمام أختها وزوجها أنه أبوها، كما اعترف أنه يعرف حنان - رحاب الجمل، وكان يعطيها كل شهر مبلغا ماليا مقابل أن تبعد صدفة عنه، ولم تستطع حنان المواجهة فتركتهم ودخلت غرفتها، حتى انصرف فؤاد من منزل صدفة.

وشهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث تحدث فؤاد - خالد الصاوي، إلى إحدى السيدات اللاتى يجلسن معهم في البار، وحكى لها عن كل ما حدث مع أولاده، وزوجته، وهو حزين، واعترف لها كذلك أنه لا يملك أى أصدقاء في حياته، فسألته هل هو ظلم أحدا في حياته أو قام بشيء خطأ، وهنا اعترف لها فؤاد أنه ظلم اينته صدفة - ريهام حجاج.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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