شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 3.. إغماء ميرفت أمين بعد خبر استشهاد 5 من قوات حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل أسرة أدهم (دياب) بعيد ميلاد شقيقه على (أمير المصرى)، في حضور أسرة خاله، خلال أحداث الحلقة 3 من مسلسل مليحة، وخلال مشاهدته للتليفزيون، يشاهدون خبر استشهاد 5 من الجيش المصري عند معبر السلوم، أثناء تصديهم لهجمات عناصر إرهابية، مما يصيب العائلة بالصدمة لأنه مكان عمل أدهم، وخلال استماع والدته (ميرفت أمين) لهذا الخبر يغمى عليها، لتنتهى أحداث الحلقة على ذلك.

وشهدت الحلقة 3 من مسلسل مليحة العديد من الأحداث التصاعدية، حيث دخول أدهم (دياب)، إلى المستشفى بعد إصابته أثناء التصدي للعناصر الإرهابية على حدود معبر السلوم، وفى نفس الوقت يوجد جد مليحة داخل المستشفى بعد إصابته من الانفجار الذي حدث.

وتقوم مليحة (سيرين خاص) بالذهاب إلى أدهم في غرفته، والاعتذار منه على أسلوبها عند المعبر وتعصبها، بسبب الإجراءات، ويتقبل أدهم اعتذارها، ولكن تتعصب مليحة مجددا عشان يناديها بلقب الدكتورة وتظن أنه يسخر منها.

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاص، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



أسرة دياب