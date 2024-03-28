هكذا هنأت هند البلوشي المسرحيين باليوم العالمي للمسرح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بطريقتها الخاصة، هنأت الفنانة هند البلوشي جميع المسرحيين والفنانين باليوم العالمي للمسرح، ونشرت فيديو لها تضمن عدداً من المسرحيات التي شاركت بها خلال مسيرتها، وكتبت: “الحمدلله على تاريخ مشرف في مسيرتي الفنية، وفي أقرب الفنون إلى قلبي المسرح، والذي هو بؤرة الفن وبؤرة الإحساس والتعبير. كل عام والمسرحيون والمسرح بخير”.

وكانت الفنانة هند قد تغيبت عن الموسم الرمضاني لهذا العام ولم تشارك بأي عمل.

وكان آخر أعمال هند المسرحية هي مسرحية “الشحاتين”، التي تناولت في قالب كوميدي قصة مجموعة من المتسولين، ضاقوا ذرعاً بحياتهم البائسة ومعاناتهم من مطاردات الجهات الأمنية، فاجتمعوا صدفة عند أحد المسارح المهجورة، ليتفاجأوا بوجود ضابط شرطة كان يبحث عن لص هارب، فأقنعوه بأنهم مجموعة من الممثلين جاءوا ليؤدوا بروفة مسرحية، لتستمر أحداث المسرحية بشكل مشوق، كاشفة عن مفاجآت عديدة ومواقف مضحكة، وهي من بطولة الفنان مبارك المانع وسلطان الفرج وهند البلوشي وبشار الجزاف ومحمد عاشور ومشاري وشملان المجيبل.

وكان آخر عمل شاركت فيه الفنانة هند البلوشي هو مسلسل “مجاريح”، في رمضان الماضي، وهي قصة تدور حول “غنيمة” التي تخرج من السجن بعد عشرات السنين؛ بسبب تهمة لفّقها لها زوجها، لكنها تبدأ رحلة من الخيبات والمآسي من جديد؛ بسبب صراعات مع أقاربها، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عيسى ذياب، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جمال سالم، وبطولة الفنانة سعاد عبدالله، أسمهان توفيق، هند البلوشي، هنادي الكندري، نور الدليمي، عبدالله الطراروة، محمد الحداد، صمود المؤمن.

وكذلك مسلسل “ست الحسن” من بطولة هدى حسين، عبدالمحسن النمر، سعاد علي، هند البلوشي، وأحمد الجسمي. ويتكوَّن من ثماني حلقات، ويدور في إطار من الغموض والرعب؛ حول سيدة تعالج الناس بوصفات شعبية، تؤثر في حياة بعضهم، ما يثير الشكوك حولها، وهو من تأليف محمد وعلي شمس.