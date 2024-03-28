إنتهاء تصوير مسلسل " صدفة " بطولة ريهام حجاج -بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أعلن المخرج المصري سامح عبد العزيز عن إنتهاء تصوير مشاهد مسلسل "صدفة" بطولة الممثل المصرية ريهام حجاج، وشارك سامح عبد العزيز صوراً له اثناء احتفال فريق عمل المسلسل بانتهاء التصوير وعلق على الصور كاتباً :" فركش ". مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدي، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز .



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