شاهد.. حادثة اصطدام في برنامج رامز جاب من الآخر تثير غضب الفنان حسن عسيري

في حلقة برنامج “رامز جاب من الآخر”، وقعت حادثة اصطدام بين قدم الفنان حسن عسيري ورأس الفنانة أصايل محمد. وجاءت هذه الحادثة خلال مقلب قام به رامز جلال في الحلقة.

عندما نزل الفنان حسن عسيري والفنانة أصايل في النفق المغلق كجزء من المقلب، حدث اصطدام بسيط بين قدم حسن عسيري ورأس أصايل. وعبّرت أصايل عن خوفها من الاصطدام قائلة: “آه يا راسي”.

استاء حسن عسيري من هذه الحادثة وانفعل على رامز جلال، حيث بدأ بوجه له الشتائم قائلاً: “هذه قلة أدب، الله يلعن أبليسك”. تواصلت المقالب في البرنامج، حيث تعرض الفنانين للسقوط في بركة الماء بعدما طلب منهما رامز جلال أن يضحكاه.