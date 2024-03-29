شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحقة 18.. سوزان نجم الدين تتصدر ترند إكس بعد مشهد القتل بدم بارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الحشاشين قيام سوزان نجم الدين بجمع حوريات الجنة من أجل إعطائهن بعض التعليمات حول التعامل مع المختارين، كما حذرت حوريات الجنة من ظهور الحزن على أعينهن، مما قد يجعل المختار يدرك أنه على الأرض وليس في الجنة.

وبعدها شاهدت إحدى الحوريات مختار تعرفه فحاولته أن تنادى باسمه مما أحدث ارتباكا للحوريات وحاولن تدارك الموقف، إلا أن ألينار التي تلعب دورها سوزان نجم الدين لم يمر الأمر بالنسبة لها بسلام، وأمرت بقتل إحدى الحوريات بدم بارد.

وبعدها وجهت ألينار تحذيرا شديد اللهجة لحوريات الجنة أن مثل هذا الموقف لو تكرر سيتكرر قتل المتسبب فيه، كما نبهت على الحوريات أن ينزعن من على وجوههن نظرة الحزن بعد مقتل صديقتهن.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.



سوزان نجم الدين