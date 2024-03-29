شكرا لقرائتكم خبر عن صيد العقارب الحلقة 18.. مشادات بين ياسين ووالده.. وعايدة تذهب لمنزل الغول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 18 بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثاً مختلفة، ذهب "ياسين" محمد علاء لمواجهة والده "إسماعيل الغول" رياض الخولي، بعد تحريض زوجته "سميحة" سيمون بقتل "عايدة" غادة عبد الرازق.

ونشبت مشادات بين "ياسين" ووالده "إسماعيل"، وأخبره "ياسين" بأن يبتعد عن زوجته "عايدة" غادة عبد الرازق، وتوعد أن يقف في وجه إذا مسها بشىء.وأختتمت الحلقة بذهاب "عايدة" غادة عبد الرازق بصحبة جارداتها لمنزل "إسماعيل الغول" وزوجته "سميحة" سيمون، لتنتهى الحلقة في إطار تشويقى لما ستحمله الحلقة المقبلة.

وشهدت الحلقة 18 من مسلسل صيد العقارب تعرض "عايدة" غادة عبد الرازق، لحادث سيارة بفعل فاعل لعدم وجود فرامل به.

وأخبر "مصطفى" محمد علي رزق والده "حسن ضرغام" بما حدث لـ"عايدة" لينفعل ويتصل بـ"إسماعيل الغول" ويقوم بتهديد إذا حدث شيئاً لـ "عايدة" سيقتلهم جميعا.

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