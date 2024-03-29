شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة.. تاريخ صناعة القنابل وأول من استخدمها (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل مليحة، بطولة الفنانة ميرفت أمين والفنان دياب، بتفجير أحد الأتوبيسات بقنبلة، وفي خلال السطور التالية سوف نستعرض تاريخ ظهور القنبلة ومن المعروف أن القنبلة من أخطر الأسلحة الدموية التى تستهدف قتل الناس وتستخدم فى الحروب، ويرجع تاريخ استخدام القنبلة إلى الإمبراطورية الرومانية الشرقية البيزنطية، ووصلت إلى الصين في القرن العاشر الميلادي، وكان الجنود الصينيون يقومون بتعبئة البارود في حاويات من السيراميك أو المعدن.

وخلال الحرب العالمية الأولى، صنع ما يقرب من 75 مليون قنبلة يدوية خلال سنوات الحرب الأربعة وفي الحرب العالمية الثانية تطور الأمر ولم تعد القنابل القديمة كافية وانتهت الحرب عندما ظهرت القنابل النووية، وهي أخطر سلاح عرفه العالم في ذلك الوقت، ولم تستخدمه إلا الولايات المتحدة الأمريكية عام 1945 لقتل مئات الآلاف من اليابانيين في وقت واحد خلال الحرب العالمية الثانية.



مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان