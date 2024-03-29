شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 18 .. كارولين عزمى تعترف بحبها لـ أحمد العوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث المثيرة، حيث ذهبت أنغام - كارولين عزمي، لعرب - أحمد العوضي، وركبت معه السيارة، وطلبت منه أن يعزمها على فنجان قهوة، وبالفعل ذهبا سويا لأحد الأماكن التي اختارتها أنغام، وأثناء حديثهما قررت أنغام أن تصرح لعرب عن حبها له، وتفاجأ عرب بما قالت، ولكنه قال لها إنه قد خرج من تجربة قاسية للتو، وطلب منها أن يكونا أصدقاء، كما طلب منها ألا تغضب منه.

وكانت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، شهدت الكثير من الأحداث، حيث سأل والد حنان - سامح السيد، عن موقفها تجاه زواجها من عبد ربه - رياض الخولي، وردت حنان أنها لم تستطع التفكير أو أخذ قرار، وأكدت له أنها ما زالت تحب عرب - أحمد العوضي، وبكى أبوها واعتذر منها أنه لم يستطع حمايتها، وأنه خائف من رد فعل عبد ربه.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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