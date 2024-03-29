شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 18.. والد سهر الصايغ يعترف لها بسرقة ذهب من والد المعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، كما يعرض على منصة watch it، أحداثا متطورة، حيث طلب مفيد عاشور من ابنته زمزم أن تدخله فى غرفته ليفتح السحارة ويخرج مجموعة كبيرة من جنيهات الذهب، وقال لها أن تذهب وتبدأ علاجها من السرطان، لتسأله من أين لك هذا، ليرد عليها روحى اتعالجى.

وتطورت الأحداث ليعترف مفيد عاشور أنه سرق الذهب من شقيقه حامد والد المعلم، لتُصدم زمزم من إخفاء والدها للذهب، وطلبت من والدها ألا يخبر المعلم بالذهب، خاصة أنه عندما كان المعلم فى ضيقة لم يتصرف ويعطيه من ماله.

وأعطى "منعم" ابن المعلم "بشر" 350 ألف جنيه للمعلم - مصطفى شعبان حتى يشترى السمك من السويس ويصبحون شركاء فى المحل وهم منعم ودهب والمعلم، ولكن الأخير رفض، وأصر المعلم بشر على منحه الفلوس حتى يجدد تجارة السمك للمعلمين مرة أخرى، والجميع أعطاه الفلوس وقرأوا الفاتحة.

وعلى جانب آخر ذهبت الطبيبة صديقة زمزم زوجة مصطفى شعبان، إلى منزلها حتى تخبرها بسرعة التوجه للمستشفى حتى تخضع للعلاج، وعندما أبلغت والدها مفيد عاشور بأن زمزم مصابة باللوكيميا، أصيب بحزن شديد.

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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