شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم يتصدر قائمة مسلسلات المتحدة الأكثر متابعة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان قائمة المسلسلات الأكثر متابعة ضمن مسلسلات رمضان 2024، واحتل مسلسل المعلم تريند "إكس" و"جوجل" في مصر وعدد من الدول العربية، كما ظهر ضمن قائمة الترند العالمي والأكثر بحثا على فيس بوك خلال الأيام الماضية، بعد عرض 18 حلقة من المسلسل.

وشهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، كما يعرض على منصة watch it، أحداثا متطورة، حيث أصيب مفيد عاشور والد زمزم بحزن كبير عندما علم أن ابنته مصابة بمرض اللوكيميا، ويجب أن تخضع لعلاج فورى، وعندما قابلها دخلت فى نوبة بكاء بمشهد مؤثر يبكى الجميع، وحاولت أن تعتذر له عن إخفاء سر مرضها، وطلبت منه ألا يبلغ المعلم.