شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 3 .. جودر يتشاجر مع شومان العنتيل ويفقد قلادته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكبر الطفل "جودر" ياسر جلال، ويعمل فى محل الأقمشة الذي يملكه والده، خلال الحلقة الثالثة من مسلسل جودر والذى يعرض على قناة on.

ويقابل جودر حبيبته شروق - جيهان الشماشرجي، ويتفقان على الزاوج ولكن أبلغها أن إخوته لا بد أن يتزوجا قبله، ويتشاجر جودر مع شومان العنتيل - أحمد كشك، بسبب شروق بعدما غازلها، ليمنعه جودر ويتشاجر معه وتسقط منه القلادة التى كانت تحميه منذ صغره ضد الشمعيين، ووضعها له عبد الله الحطاب - عبد العزيز مخيون.

وبدأت الحلقة بأن استكملت شهرزاد الحكاية لشهريار وذهبت فاطمة - آيتن عامر والدة الرضيع جودر إلى عبد الله الحطاب - عبد العزيز مخيون لتفهم ماذا يحدث لطفلها من الشامة والحلق الذهب فى أذنه ليقول لها إن فى عيون شريرة متكلمة عليه وأن الحلقة سوف تحميه لحد ما يكبر.

يعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

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