شكرا لقرائتكم خبر عن حق عرب الحلقة 19.. كيف يكون رد فعل رياض الخولى تجاه وفاء عامر والعوضى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضى، بضبط عبد ربه- رياض الخولى، لزوجته صباح- وفاء عامر، فى بيت عرب- أحمد العوضى، بعدما أدخلت ابنته سميحة- دنيا المصرى الشك إلى قلبه تجاه أمها، فكيف سيكون رد فعل عبد ربه تجاه زوجته وعرب؟ هذا ما سيتضح خلال أحداث الحلقة التاسعة عشر.

وكانت قد توالت الأحداث في الحلقة الثامنة عشر من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، حيث جعل عبد ربه- رياض الخولي، أحد رجاله يراقب زوجته صباح- وفاء عامر، وبمجرد أن دخلت صباح منزل عرب- أحمد العوضي، ذهب مسرعا ليخبره، فهرول عبد ربه لبيت عرب، وكانت صباح حينها تحاول إقناع عرب بأن يبعد عن عداوة عبد ربه، فوصل عبد ربه للمنزل وضبطها في منزل عرب.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.



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