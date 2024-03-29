شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلفة مليحة: مزجنا بين الدراما والوثائق للتعريف بحقيقة الصراع مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت رشا الجزار، مؤلفة مسلسل مليحة، إنَّ العمل الدرامى يوثق المعاناة التى مر بها الشعب الفلسطينى، لافتة إلى الحرص على المزج بين السردية الدرامية والوثائقية فى تقديم العمل بهدف تقديم الصراع العربى الإسرائيلى وإبراز أهم محطاته الرئيسية على مدار الـ 15 حلقة مدة عرضه.

وأضافت رشا الجزار، في مداخلة لها ببرنامج "صباح جديد"، المُذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنَّ مسلسل مليحة أقوى عمل درامى عربى يروى قصة أصحاب الأرض، وهو عبارة عن دراما اجتماعية إنسانية تتطرق إلى دعم القضية الفلسطينية عبر المزج بين الدراما والوثائقية لتعريف الأجيال الجديدة بماهية الصراع ونشأته وجذوره.

وتابعت: الصراع العربى الإسرائيلي لم ينشأ في السابع من أكتوبر بل جذوره ممتدة لما أبعد من ذلك، وهو ما نحاول توضيحه في مسلسل مليحة كرسالة لأجيال ربما لم تعي نشأة هذا الصراع الذي تولدت عنه أحداث الـ7 من أكتوبر، فهذه الأحداث ليست بداية الصراع بل إنه ممتد من قبل عام 1948 تاريخ النكبة الأولى.

أبطال مسلسل مليحة

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كل من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاص، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

مواعيد عرض مسلسل مليحة

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.