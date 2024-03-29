شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 4.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل مليحة الحلقة 4، بطولة دياب على قناة ON في تمام الساعة 11:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 8:15 صباحا، وعلى قناة CBC في تمام الساعة 6:05 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحاً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل مليحة مكون من 15 حلقة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

وكانت الحلقة 3 من مسلسل مليحة شهدت العديد من الأحداث، منها دخول أدهم (دياب)، إلى المستشفى بعد إصابته أثناء التصدي للعناصر الإرهابية على حدود معبر السلوم، وفى نفس الوقت يوجد جد مليحة داخل المستشفى بعد إصابته من الانفجار الذى حدث.

وتقوم مليحة (سيرين خاس) بالذهاب إلى أدهم في غرفته، والاعتذار منه على أسلوبها عند المعبر وتعصبها، بسبب الإجراءات، ويتقبل أدهم اعتذارها، ولكن تتعصب مليحة مجددا عشان يناديها بلقب الدكتورة وتظن أنه يسخر منها.