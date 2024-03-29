بيومي فؤاد يبكي على الهواء بسبب هذا الفنان.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بكى الفنان المصري بيومي فؤاد خلال توجيهه رسالة إلى زميله ومواطنه محمد سلام، في تصريحات إعلامية هي الأولى له حول الأزمة بينهما، عقب انسحاب الأخير من عرض مسرحيتهما “زواج اصطناعي” ضمن فعاليات “موسم الرياض” الفائت.

وأكّد فؤاد خلال استضافته في برنامج “حبر سرّي” من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، أن آخر حديث جمعه بسلام كان عقب فيديو اعتذاره عن عدم المشاركة في العمل المسرحي.

وقال إنه هاتف سلام طالباً منه حذف المقطع المصوّر، فأجابه سلام بالرفض قائلاً: “لأول مرة في حياتي حقولك لا”، وردّ عليه فؤاد: “قلت له براحتك ياابني، وقفلت ومتكلمناش من ساعتها”.

وعرضت أسما إبراهيم صورة لمحمد سلام طالبةً من بيومي فؤاد توجيه رسالة إليه، فانهمرت دموعه وهو يقول: “إزاي متطلعش تدافع عن محمد أنور وهو ترشيحك، مكنتش هتخسر حاجة لو دافعت عنه زي مادافعت عن أمير كراره بعدها، ده اللي كنت مستنيه منك… العمر واحد والرب واحد لكل اللي شتمني، وكل اللي فهمني غلط… أنا غلط بس راجل… ومعاكم للآخر”.