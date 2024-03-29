شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 19.. هل ستذهب نور إيهاب لريهام حجاج بعد هروبها من المنزل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشفت هالة - سلوى خطاب، خلال أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، أن ابنتها فرح- نور إيهاب، هربت من المنزل، وذلك بعدما قررت حبسها فى البيت بعد اكتشاف تناولها للمخدرات، فهل ستذهب فرح لأختها صدفة- ريهام حجاج، بعد هروبها من المنزل؟ هذا ما سيتضح خلال أحداث الحلقة التاسعة عشر.

وكانت قد كشفت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث ذهب فؤاد- خالد الصاوي، لمنزله بعدما زار ابنته صدفة، وقابلته زوجته هالة- سلوي خطاب، التي رفضت دخوله البيت، وطردته، وتحدته أنها ستجعل ابنتها منار- ميار الغيطي، تتزوج من معتز- فراس سعيد، وحاول فؤاد أن يدخل ليسلم علي إبناءه قبل رحيله، لكنها رفضت وطردته.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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