مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين الحلقة 4 على قناة CBC

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل بقينا اتنين الحلقة 4، بطولة شريف منير ورانيا يوسف على قناة CBC فى تمام الساعة 12 منتصف الليل والإعادة 6:30 صباحاً والعادة الثانية 11:15 صباحاً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وشهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل بقينا اتنين وهو مسلسل يحكى عن زوجين، يمتلك الزوج أدهم ويقوم بدوره الفنان شريف منير واحدة من أشهر شركات الدعاية وينفصل عن زوجته فى عيد جوازهما الـ25، شعور ياسمين "رانيا يوسف" بالذنب لأنها تسببت فى مشكلة نفسية لابنها نتيجة طلاقها فى عيد زواجها الـ25 حيث تصدر فيديو الطلاق التريند وانتشار هاشتاج "طلقها فى الضلمة"، بينما ما زال أدهم "شريف منير" يرى أن الأمر لا يصل إلى حد المشكلة وأن الأمور طبيعية.

يتفق أدهم "شريف منير" وياسمين "رانيا يوسف" أن يتعاملا بشكل طبيعى أمام الناس ويمثلان أنهما أسعد زوجين بعد خرج أسر فى لقاء تليفزيونى وأعلن أن ما حدث مجرد حملة دعائية لمنتج لمبات ليد، خلال الحلقة الثالثة من مسلسل بقينا اتنين.

مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي فى موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضى، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، إنتاج K media.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان