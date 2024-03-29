شكرا لقرائتكم خبر عن المغربية هدى مجد: فخورة بالمشاركة فى مسلسل جودر وعودة الأجواء الأسطورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة المغربية هدى مجد تفاصيل مشاركتها فى مسلسل جودر للنجم ياسر جلال، والذى انطلق عرض أولى حلقاته على قناة ON يوم الثلاثاء، موضحة أنها تجسد خلال أحداث العمل دور جارية تدعى سعاد تعمل عند جوهرة (تارا عماد)، وهذه الشخصية ورائها قصة غامضة تكشفها الحلقات.

وأعربت هدى مجد، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، عن سعادتها وفخرها بالمشاركة فى عمل ضخم بهذا الحجم وهذه النوعية مثل "جودر"، الذى يعيد الأعمال الأسطورية والفناتازيا إلى الدراما المصرية، بإنتاج ضخم وتنفيذ يضاهى الأعمال العالمية، مشيرة إلى أن انطلاقة العمل فى الحلقتين الأولى والثانية جاءت بشكل مبهر من كل النواحى.



هدى مجد على بوستر مسلسل جودر

وأشادت هدى مجد بالعمل مع النجم ياسر جلال والمخرج إسلام خيرى قائلة: "ياسر فنان محترم جداً ومتواضع ويأخذ باله من الصغير قبل الكبير والعمل معه إضافة كبيرة لى، وأيضاً سعيدة بالعمل مع المخرج إسلام خيرى الذى يعطى كل ممثل حقه فى التصوير إضافة إلى هدوئه وقدرته على التعامل مع الفنانين وإرضاء الكل.

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، وفاء عامر، أحمد فتخى، سامية الطرابلسى، هدى مجد، عبد العزيز مخيون، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، وعدد من ضيوف الشرف، ومن من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.

يذكر أن هدى مجد قدمت فى رمضان الماضى المسلسل المغربى "مال الدنيا"، الذى شارك فى بطولته محسن مالزى، ناصر أقباب، رشيد الوالى، دلال الغزالى، سارة بيرلس وإخراج أحمد أكساس، فيما كان آخر أعمالها بالدراما المصرية مسلسل "إجازة مفتوحة" بطولة شريف منير ولقاء الخميسى، وسمحية أيوب ومراد مكرم وملك قورة ودنيا ماهر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.



هدى مجد بشخصية سعاد فى مسلسل جودر



الفنانة المغربية هدى مجد



الفنانة هدى مجدى فى مسلسل جودر



هدى مجد بشخصية سعاد فى مسلسل جودر



