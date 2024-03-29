شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 19 على قناة ON وON دراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 19، بطولة النجم أمير كرارة على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

استكملت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة والذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، بمواجهة فاروق "أحمد رزق" وزوجته رقية "ملك قورة" وهروبها من المنزل، لتخبره بأن ياسين أخذها بدون موافقتها، ويتهمها بأنها السبب فى إجهاض زوجته، ولكن رقية تنكر معرفتها بالأمر والدليل أنها عادت إليه مرة أخرى وتعترف له بحبها.

وتسأل رقية فاروق عن ناهد وأنها أمه ليؤكد لها ذلك ويبرر بأنه أخفى عنها الخبر بسبب أنها كنت راقصة وعليها قضايا آداب، ويسألها عن مكان ياسين، وفى نفس الوقت تدخل داليا "دنيا المصرى" في مشادة مع زوجها فاروق بعد بعد تراجعه عن اتهام رقية بتسببها فى إجهاضها وتترك المنزل وتطلب الطلاق، ثم تأتى سامية "ميرنا جميل" إلى المنزل وتسأل عن داليا ولكن فاروق يشك فيها لأن داليا غير متواجدة في المنزل، بينما أخبرته سامية بأن داليا اتصلت عليها منذ ساعة فقط.

وشهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة اتصال يحيى "تامر نبيل" بجمالات ولكنها لم ترد عليه، وتطلب من أختها رقية عدم إخبار يحيى وفاروق "أحمد رزق" أنهما مع ياسين حتى لا يبلغا عنه ويتم القبض عليه، وألا تنسى ما فعله فاروق معهم وتسببه في وفاة والدتهما.

مسلسل بيت الرفاعي من بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

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