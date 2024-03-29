إيرادات الخميس.. "الحريفة" الأول و"رحلة 404" يتفوق على "أبو نسب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت دور العرض السينمائي أمس الخميس 28 مارس منافسة بين 8 أفلام، هي: "أنف وثلاث عيون، التجربة المكسيكية، رحلة 404، أبو نسب، عصابة عظيمة، الإسكندراني، الحريفة، السيستم"، وحققت مجتمعة إيرادا بلغ 81 ألفا و70 جنيها، وزعت على النحو التالي:

الحريفة

نجح فيلم "الحريفة" في الحصول على المركز الأول، متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، إذ حقق إيرادا بلغ 40 ألفا و503 جنيهات.

"الحريفة" تأليف إياد صالح، إخراج رؤوف السيد، بطولة نور النبوي، كزبرة، خالد الذهبي، أحمد غزي، بيومي فؤاد، أحمد حسام ميدو.

رحلة 404

فاز بالمركز الثاني فيلم "رحلة 404" محققا 13 ألفا و30 جنيها.

"رحلة 404" تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، بطولة منى زكي، محمد فراج، خالد الصاوي، شيرين رضا، محمد ممدوح، عارفة عبدالرسول، حسن العدل، سماء إبراهيم.

أبو نسب

وكان المركز الثالث من نصيب فيلم أبو نسب، بعد تحقيقه 9 آلاف و984 جنيها.

الفيلم تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام، بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري.

التجربة المكسيكية

وجاء في المركز الرابع فيلم "التجربة المكسيكية" بعد تحقيقه 7 آلاف و331 جنيها.

"التجربة المكسيكية" تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، تأليف محمد محرز ومحمود حمدان، إخراج شادي علي، بطولة بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، ندا موسى ومحمود حافظ.

الإسكندراني

احتل المركز الخامس فيلم الإسكندراني، محققا 3 آلاف و441 جنيها.

الفيلم تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف، بطولة أحمد العوضي، زينة، وبيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبدالله، محمود حافظ، عصام السقا.

أنف وثلاث عيون

وذهب المركز السادس لفيلم أنف وثلاث عيون، والذي حقق 2771 جنيها.

أنف وثلاث عيون عن نص أدبي كتبه الكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار وائل حمدي، إخراج أمير رمسيس، بطولة ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور.

السيستم

أما المركز السابع فحصل عليه فيلم السيستم، بعد تحقيقه 2159 جنيها.

السيستم تأليف أحمد مصطفى، إخراج أحمد البنداري، بطولة طارق لطفي، أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، بسنت شوقي.

عصابة عظيمة

كان المركز الثامن من نصيب فيلم عصابة عظيمة، وحقق 1851 جنيها.

"عصابة عظيمة" تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان، بطولة إسعاد يونس، رنا رئيس، محمد محمود، كريم عفيفي، فرح الزاهد.