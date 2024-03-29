شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 19.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل حق عرب الحلقة 19، بطولة أحمد العوضى على قناة ON فى تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 5:15 صباحاً، والإعادة الثانية 11:15 صباحا، وتُعرض لى قناة ON Drama في تمام الساعة 9 مساءً، وتعاد الحلقة 19 في تمام الساعة 12 مساءً، وتكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما يعرض بالتزامن على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

وتوالت الأحداث في الحلقة الثامنة عشر من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، حيث جعل عبد ربه - رياض الخولي، أحد رجاله يراقب زوجته صباح - وفاء عامر، وبمجرد أن دخلت صباح منزل عرب - أحمد العوضي، ذهب مسرعا ليخبره، فهرول عبد ربه لبيت عرب، وكانت صباح حينها تحاول إقناع عرب بأن يبعد عن عداوة عبد ربه، فوصل عبد ربه للمنزل وضبطها في منزل عرب.

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