شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 19.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 19، بطولة خالد النبوى على قناة dmc الساعة 10.45 مساء، والإعادة 10.15 صباحاً، وعلى قناة drama dmc يعرض الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحاً، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وكانت الحلقة 18 من مسلسل إمبراطورية ميم شهدت مناقشة بين مختار أبو المجد "خالد النبوى" ومديحة أبو المجد شقيقته " نشوى مصطفي "، التي تؤكد لشقيقها أن هذه الحالة من الفوضي والتسيب التي حدثت في المنزل بعد فوز مروان سيكون له تأثير سلبي على الأولاد ، ولكن شقيقها مختار أبو المجد يؤكد لها أن التجربة والخطأ كفيلة بتعليم أولاده الصح والخطأ، وأنه ملتزم بما آلت إليه الانتخابات.

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