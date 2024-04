شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 19 على قناة ON و ON دراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل الكبير أوى 8، بطولة النجم أحمد مكى على قناة ON فى تمام الساعة 6:05 مساء، والإعادة الساعة 3 صباحاً، والساعة 3 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.30 مساء والاعادة الساعة 7.45 صباحاً والساعة 1.45 مساء، كما يعرض بالتزامن على منصة Watch it الساعة 6.5 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

وشهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الكبير أوى 8 إقناع فروحة - دنيا سامى، مربوحة - رحمة أحمد أن تبلغ الكبير بأنها حامل حتى لا يخونها ويتركها وتشك، مربوحة فى الكبير وتبلغه أنها حامل، ويعبر الكبير عن سعادته الشديدة بهذا الخبر.

ولكن تقلق مربوحة أن الكبير يكتشف أمر كذبها عليه ويتصل بدكتور ربيع - بيومى فؤاد حتى يطمئن عليها وتعطيه رشوة 10 آلاف جنيه من أجل أن يبلغ الكبير بأنها حامل.

وفى أول الحلقة حاولت فروحة - دنيا سامى التغزل والتقرب من جونى لأنها معجبة به، وكان جونى يتحدث فى الموبايل مع الكبير وأبلغه أن المشروع الذى يريد الدخول فيه الرجل طلع نصاب، لتساعده فروحة فى الكلام ويتعجب من أسلوبها وطريقتها.

مسلسل الكبير أوى 8 من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج وإشراف على الكتابة أحمد الجندى.

