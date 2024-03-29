شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل محارب الحلقة 19.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل محارب الحلقة 19 بطولة حسن الرداد على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً والإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 عصرًا، ويعرض على CBC دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وشهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "محارب"، الذى يعرض على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً، ضمن مسلسلات رمضان 2024، سقوط الكبيرة مغشية عليها بعد مشادة مع أفراد عائلتها بسبب محارب (حسن الرداد).

ووصلت أخت محارب إلى منزلها بعد تركها منزل جدتها في الريف، وسألت عم جلال عن شقيقها إبراهيم والذي أبلغها بأنه يتواجد حاليا في قسم الشرطة، بعد حديثه في التليفزيون زورا عن شقيقة محارب.

وخرج عجمي (محمود البزاوي) من المستشفى بعد تعرضه لوكعة صحية مع ابنته ناهد السباعي، فيما زار محارب منزل صابر الغفير للوصول إلى طرف خيط في قضية مقتل العزازي المدان بها. وظهرت نية نرمين الفقي للغدر بالمحامي حسام (أحمد زاهر) لاختلافه معها في الحلقات السابقة.

ويجلس محارب على قهوة شعبي منتظرا صابر الغفير، وعندما يظهر يتشاجر معه لأنه كان سبب في إدانته بشهادة الزور بقضية القتل المدان فيها مع رجل الأعمال العزازي.

وتزور منال شقيقها إبراهيم ليسألها ضابط المباحث عن مكان عزيز محارب، وتأكيده لها أن هروبه يدينه أكثر ولا يحميه.

ويشارك فى بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

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