شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 19 على قناة CBC و CBC دراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 19، بطولة غادة عبد الرازق على قناة CBC الساعة 7.30 مساء والإعادة الساعة 1.45 صباحاً والساعة 2.15 صباحاً، وعلى قناة CBC دراما الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 4.30 صباحاً والساعة 10.30 صباحاً والساعة 4.30 مساء إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الساعة 7.30 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 18 بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثاً مختلفة، حيث ذهب "ياسين" محمد علاء لمواجهة والده "إسماعيل الغول" رياض الخولي، بعد تحريض زوجته "سميحة" سيمون بقتل "عايدة" غادة عبد الرازق.

ونشبت مشادات بين "ياسين" ووالده "إسماعيل"، وأخبره "ياسين" بأن يبتعد عن زوجته "عايدة" غادة عبد الرازق، وتوعد أن يقف فى وجه إذا مسها بشىء، واختتمت الحلقة بذهاب "عايدة" غادة عبد الرازق بصحبة جارداتها لمنزل "إسماعيل الغول" وزوجته "سميحة" سيمون، لتنتهى الحلقة في إطار تشويقى لما ستحمله الحلقة المقبلة.

مسلسل صيد العقارب يعرض ضمن من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

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